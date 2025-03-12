Яке церковне свято у середу, 12 березня: чому сьогодні не можна відкривати вікна ввечері
- 12 березня вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника, який писав релігійні твори та будував монастирі.
- Крім цього, люди відзначають інше свято в Україні – Всесвітній день боротьби з кіберцензурою.
12 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Він займався написанням релігійних творів та будівництвом монастирів.
У цей день наші предки ходили до храмів, де ставили свічки за померлих родичів. Про заборони й прикмети на 12 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті преподобного Феофана Сповідника
Він народився у заможній родині у Константинополі. У ранньому віці хлопець втратив батька, тому став здобувати освіту та працювати в імператорському дворі. Однак згодом Феофан зрозумів, що хоче присвятити своє життя служінню Богу, тому вирішив прийняти чернецтво. Чоловік заснував багато монастирів та почав займатися написанням творів, найвідомішим з яких є "Хронографія". Крім цього, Феофан брав участь у VII Вселенському Соборі та постійно захищав православ'я. Під час іконоборства святого схопили та ув'язнили. Чоловік відійшов у вічність у темниці.
Що не можна робити
- Не варто стригти нігті та волосся.
- Не слід лихословити та конфліктувати.
- Не можна лінуватися.
- Не рекомендується відкривати вікна ввечері, бо існує ризик запустити нечисту силу в дім.
Народні прикмети
- Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.
- Якщо надворі сонячно, то влітку часто дощитиме.
- Якщо вранці помітите іній на деревах, то в червні буде холодно.
- Якщо на вулиці туманно, то цьогоріч буде гарний врожай.
Що ще відзначають
Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Його створили у 2008 році за ініціативою організацій: "Міжнародна амністія" та "Репортер без кордонів". Головна мета свята – заохотити людей говорити більше про свободу слова та рівні можливості в мережі.
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