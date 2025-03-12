У цей день наші предки ходили до храмів, де ставили свічки за померлих родичів. Про заборони й прикмети на 12 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Феофана Сповідника

Він народився у заможній родині у Константинополі. У ранньому віці хлопець втратив батька, тому став здобувати освіту та працювати в імператорському дворі. Однак згодом Феофан зрозумів, що хоче присвятити своє життя служінню Богу, тому вирішив прийняти чернецтво. Чоловік заснував багато монастирів та почав займатися написанням творів, найвідомішим з яких є "Хронографія". Крім цього, Феофан брав участь у VII Вселенському Соборі та постійно захищав православ'я. Під час іконоборства святого схопили та ув'язнили. Чоловік відійшов у вічність у темниці.

Що не можна робити

Не варто стригти нігті та волосся.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна лінуватися.

Не рекомендується відкривати вікна ввечері, бо існує ризик запустити нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.

Якщо надворі сонячно, то влітку часто дощитиме.

Якщо вранці помітите іній на деревах, то в червні буде холодно.

Якщо на вулиці туманно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Його створили у 2008 році за ініціативою організацій: "Міжнародна амністія" та "Репортер без кордонів". Головна мета свята – заохотити людей говорити більше про свободу слова та рівні можливості в мережі.

Про інші свята березня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.