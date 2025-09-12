Яке церковне свято у п'ятницю, 12 вересня: чому сьогодні не можна ходити до лісу
- 12 вересня вшановують пам'ять святого священномученика Автонома, який проповідував християнство і був вбитий язичниками.
- Сьогодні також відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України та Міжнародний день усвідомленості.
12 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Автонома. Він проповідував християнство та навертав язичників до віри.
У цей день наші предки збирали сезонні овочі та готували з них різні страви. Про заборони й прикмети на 12 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Автонома
Він був єпископом в Італії за часів правління імператора Діоклетіана. Через гоніння на християн Автоном покинув рідну землю й оселився в Сореї, що у Вифінії. Тут святий активно проповідував християнство, навернув багато язичників до віри та освятив храм, створений на честь Архістратига Михаїла. Також відомо, що Автоном подорожував Лікаонією та Ісаврією, проповідуючи Євангеліє, а після переслідувань імператора Діоклетіана ховався в Клавдіополі. Повернувшись до Сореї, єпископ продовжив поширювати віру в Асії та Лімні. Після того як новонавернені християни зруйнували ідолів, язичники напали на храм, де святий служив Божественну літургію. Тоді ідолопоклонники вбили Автонома через відданість християнству.
Що не можна робити?
- Не слід займатися прибиранням вдома.
- Не можна ходити до лісу, бо тоді заблукаєте там і не зможете повернутися додому.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
Що ще відзначають?
- 12 вересня щороку відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Що цікаво, спершу це свято запровадили наказом Міністра оборони України, але у 2012 році свято скасували. Однак у 2021-му тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ, яким повернув День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Фахівці щодня виконують критично важливі завдання з протидії ворожим безпілотним літальним апаратам, ракетам, системам управління та зв'язку. Їхня робота дозволяє знижувати ефективність російських атак, зберігати контроль над власними військами та захищати цивільну інфраструктуру.
- Також сьогодні відзначають Міжнародний день усвідомленості. Його встановили у 2011 році за ініціативою видавництва Wisdom Publications. Головна мета свята – розповісти більше людям про користь і цінність усвідомленості.