12 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Автонома. Він проповідував християнство та навертав язичників до віри.

У цей день наші предки збирали сезонні овочі та готували з них різні страви. Про заборони й прикмети на 12 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Автонома

Він був єпископом в Італії за часів правління імператора Діоклетіана. Через гоніння на християн Автоном покинув рідну землю й оселився в Сореї, що у Вифінії. Тут святий активно проповідував християнство, навернув багато язичників до віри та освятив храм, створений на честь Архістратига Михаїла. Також відомо, що Автоном подорожував Лікаонією та Ісаврією, проповідуючи Євангеліє, а після переслідувань імператора Діоклетіана ховався в Клавдіополі. Повернувшись до Сореї, єпископ продовжив поширювати віру в Асії та Лімні. Після того як новонавернені християни зруйнували ідолів, язичники напали на храм, де святий служив Божественну літургію. Тоді ідолопоклонники вбили Автонома через відданість християнству.

Що не можна робити?

Не слід займатися прибиранням вдома.

Не можна ходити до лісу, бо тоді заблукаєте там і не зможете повернутися додому.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Що ще відзначають?