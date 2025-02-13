13 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розповідати про свої плани

13 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного Мартиніана. Він вважається покровителем сімейного щастя та захисту від спокус.

У цей день наші предки вирушали на кладовище та відвідували могили померлих родичів. Про заборони й прикмети 13 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Мартиніана

Він жив приблизно в IV-V століттях в Палестині. В юному віці Мартиніан вирішив присвятити своє життя служінню Богу, тому вирушив до пустелі. Там він боровся зі спокусами та багато молився, за що отримав дар зцілення. Якось до Мартиніана прийшла жінка, яка намагалася його звабити, але чоловік їй відмовив. У цей момент вона визнала свою помилку, попросила вибачення та пішла до храму. Саме тому святого вважають покровителем родин та захисту від спокус. Згодом Мартиніан почав жити на безлюдному острові, а потім вирушив до Афін. Якось чоловік сильно захворів і через деякий час помер, бо не зміг більше протистояти хворобі.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділля, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна заздрити та пліткувати.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується розповідати комусь про свої плани, бо тоді зазнаєте невдач і привабите проблеми.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то весна буде холодною.

Якщо надворі мороз, то влітку буде спекотно.

Якщо сьогодні похмура погода, то влітку часто дощитиме.

Якщо весь сніг розтанув, то навесні буде тепло.

Що ще відзначають

Всесвітній день радіо. Це свято щорічно відзначають з 2011 року. Саме тоді ЮНЕСКО офіційно затвердила цей день. Що цікаво, дату 13 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1946 році, "Радіо ООН" вперше вийшло в ефір.