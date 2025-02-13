В этот день наши предки отправлялись на кладбище и посещали могилы умерших родственников. О запретах и приметах 13 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Мартиниана

Он жил примерно в IV-V веках в Палестине. В юном возрасте Мартиниан решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому отправился в пустыню. Там он боролся с искушениями и много молился, за что получил дар исцеления. Как-то к Мартиниану пришла женщина, которая пыталась его соблазнить, но мужчина ей отказал. В этот момент она признала свою ошибку, попросила прощения и пошла в храм. Именно поэтому святого считают покровителем семей и защиты от соблазнов. Впоследствии Мартиниан начал жить на необитаемом острове, а затем отправился в Афины. Как-то мужчина сильно заболел и через некоторое время умер, потому что не смог больше противостоять болезни.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Нельзя завидовать и сплетничать.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах, потому что тогда потерпите неудачи и привлечете проблемы.

Народные приметы

Если сегодня выпадет снег, то весна будет холодной.

Если на улице мороз, то летом будет жарко.

Если сегодня пасмурная погода, то летом часто будет дождливо.

Если весь снег растаял, то весной будет тепло.

Что еще отмечают

Всемирный день радио. Этот праздник ежегодно отмечают с 2011 года. Именно тогда ЮНЕСКО официально утвердила этот день. Что интересно, дату 13 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1946 году, "Радио ООН" впервые вышло в эфир.