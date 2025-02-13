В этот день наши предки отправлялись на кладбище и посещали могилы умерших родственников. О запретах и приметах 13 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Мартиниана

Он жил примерно в IV-V веках в Палестине. В юном возрасте Мартиниан решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому отправился в пустыню. Там он боролся с искушениями и много молился, за что получил дар исцеления. Как-то к Мартиниану пришла женщина, которая пыталась его соблазнить, но мужчина ей отказал. В этот момент она признала свою ошибку, попросила прощения и пошла в храм. Именно поэтому святого считают покровителем семей и защиты от соблазнов. Впоследствии Мартиниан начал жить на необитаемом острове, а затем отправился в Афины. Как-то мужчина сильно заболел и через некоторое время умер, потому что не смог больше противостоять болезни.

Что нельзя делать

  • Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Нельзя завидовать и сплетничать.
  • Не следует занимать или брать деньги в долг.
  • Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах, потому что тогда потерпите неудачи и привлечете проблемы.

Народные приметы

  • Если сегодня выпадет снег, то весна будет холодной.
  • Если на улице мороз, то летом будет жарко.
  • Если сегодня пасмурная погода, то летом часто будет дождливо.
  • Если весь снег растаял, то весной будет тепло.

Что еще отмечают

Всемирный день радио. Этот праздник ежегодно отмечают с 2011 года. Именно тогда ЮНЕСКО официально утвердила этот день. Что интересно, дату 13 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1946 году, "Радио ООН" впервые вышло в эфир.