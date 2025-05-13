13 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна плакати

13 травня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Гликерії. Вона загинула через відданість християнству.

У цей день наші предки займалися посівом зернових культур. Про заборони й прикмети на 13 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святої мучениці Гликерії

Вона народилася в II столітті у заможній сім'ї, яка жила у Фракії. Після смерті батьків Гликерія вирішила присвятити своє життя служінню Богу та відмовилася виходити заміж, заявивши, що її чоловік – Ісус Христос. Якось в Траянополі язичники влаштували свято на честь Зевса. Під час цієї події Гликерія зізналася про свою відданість християнству і показала символ хреста, намальований на її голові. У цей момент зруйнувалися язичницькі ідоли, тому дівчину негайно схопили та кинули до в'язниці. Свята зазнала страшних тортур, але стійко витримала біль та вижила. Згодом Гликерію кинули на роздертя левам, проте ті не змогли її вбити. Через деякий час жінка все ж відійшла у вічність.

Що не можна робити

Не варто сваритися та злитися.

Не можна плакати, бо тоді рік буде нещасливим.

Не слід шкодити птахам і тваринам.

Не рекомендується віддавати або позичати гроші у борг.

Народні прикмети

Якщо бджоли вилетіли з вуликів вранці, то сьогодні буде сонячно.

Якщо піде дощ, то влітку така погода буде доволі часто.

Якщо побачите комарів, то очікуйте потепління.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день хумусу. Це закуска, яку готують з лимонного соку, оливкової олії, сезамової пасти, часнику та паприки. Свято запровадили у 2012 році.

Про інші свята травня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.