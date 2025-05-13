В этот день наши предки занимались посевом зерновых культур. О запретах и приметах на 13 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святой мученицы Гликерии

Она родилась во II веке в богатой семье, которая жила во Фракии. После смерти родителей Гликерия решила посвятить свою жизнь служению Богу и отказалась выходить замуж, заявив, что ее муж – Иисус Христос. Как-то в Траянополе язычники устроили праздник в честь Зевса. Во время этого события Гликерия призналась о своей преданности христианству и показала символ креста, нарисованный на ее голове. В этот момент разрушились языческие идолы, поэтому девушку немедленно схватили и бросили в тюрьму. Святая подверглась страшным пыткам, но стойко выдержала боль и выжила. Впоследствии Гликерию бросили на растерзание львам, однако те не смогли ее убить. Через некоторое время женщина все же отошла в вечность.

Что нельзя делать

  • Не стоит ссориться и злиться.
  • Нельзя плакать, потому что тогда год будет несчастливым.
  • Не следует вредить птицам и животным.
  • Не рекомендуется отдавать или занимать деньги в долг.

Народные приметы

  • Если пчелы вылетели из ульев утром, то сегодня будет солнечно.
  • Если пойдет дождь, то летом такая погода будет довольно часто.
  • Если увидите комаров, то ожидайте потепления.
  • Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный день хумуса. Это закуска, которую готовят из лимонного сока, оливкового масла, сезамовой пасты, чеснока и паприки. Праздник ввели в 2012 году.

О других праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.