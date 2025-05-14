Яке церковне свято у середу, 14 травня: чому сьогодні не можна пити алкоголь

14 травня віряни вшановують пам'ять святого мученика Ісидора. Він відмовився поклонятися ідолам, тому загинув страшною смертю.

У цей день наші предки працювали в полі. Про заборони й прикмети на 14 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Ісидора

Він жив у III столітті на острові Хіос. Під час переслідувань християн, за імператора Декія, його прийняли до війська. Там Ісидор відкрито сповідував християнство і відмовлявся брати участь у язичницьких обрядах. Одного дня правитель наказав воїнам поклонятися язичницьким богам, але Ісидор відмовився. Перед обличчям воєначальника він сміливо визнав свою віру в Христа і не захотів зректися її. За це Ісидора почали жорстоко катувати, а потім відрізали йому язик та відсікли голову. Втім, навіть перед смертю чоловік продовжував молитися Богу. Ісидор загинув у 251 році. Спершу тіло чоловіка не хотіли ховати, але його друг Амоній згодом це зробив.

Що не можна робити

Не слід вирушати у далекі поїздки.

Не можна конфліктувати та пліткувати.

Не варто думати про погане.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати, бо тоді накличете серйозні проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів солов'я, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо надворі ясно, то найближчим часом буде гарна погода.

Якщо вранці холодно, то влітку буде така ж погода.

Якщо небо ввечері буде червоним, то очікуйте на похолодання.

Що ще відзначають

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його щорічно відзначають 14 травня. Це свято встановили у 2021 році, щоб вшанувати громадян України, які не дали нацистам знищити весь єврейський народ.

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