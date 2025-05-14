В этот день наши предки работали в поле. О запретах и приметах на 14 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти святого мученика Исидора
Он жил в III веке на острове Хиос. Во время преследований христиан, при императоре Декия, его приняли в войско. Там Исидор открыто исповедовал христианство и отказывался участвовать в языческих обрядах. Однажды правитель приказал воинам поклоняться языческим богам, но Исидор отказался. Перед лицом военачальника он смело признал свою веру во Христа и не захотел отречься от нее. За это Исидора начали жестоко пытать, а затем отрезали ему язык и отсекли голову. Впрочем, даже перед смертью мужчина продолжал молиться Богу. Исидор погиб в 251 году. Сначала тело мужчины не хотели хоронить, но его друг Амоний впоследствии это сделал.
Что нельзя делать
- Не следует отправляться в дальние поездки.
- Нельзя конфликтовать и сплетничать.
- Не стоит думать о плохом.
- Не рекомендуется пить алкоголь и переедать, потому что тогда накличете серьезные проблемы со здоровьем.
Народные приметы
- Если услышите пение соловья, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на улице ясно, то в ближайшее время будет хорошая погода.
- Если утром холодно, то летом будет такая же погода.
- Если небо вечером будет красным, то ожидайте похолодания.
Что еще отмечают
День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Его ежегодно отмечают 14 мая. Этот праздник установили в 2021 году, чтобы почтить граждан Украины, которые не дали нацистам уничтожить весь еврейский народ.
Напомним, ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.