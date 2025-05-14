В этот день наши предки работали в поле. О запретах и приметах на 14 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Исидора

Он жил в III веке на острове Хиос. Во время преследований христиан, при императоре Декия, его приняли в войско. Там Исидор открыто исповедовал христианство и отказывался участвовать в языческих обрядах. Однажды правитель приказал воинам поклоняться языческим богам, но Исидор отказался. Перед лицом военачальника он смело признал свою веру во Христа и не захотел отречься от нее. За это Исидора начали жестоко пытать, а затем отрезали ему язык и отсекли голову. Впрочем, даже перед смертью мужчина продолжал молиться Богу. Исидор погиб в 251 году. Сначала тело мужчины не хотели хоронить, но его друг Амоний впоследствии это сделал.

Что нельзя делать

Не следует отправляться в дальние поездки.

Нельзя конфликтовать и сплетничать.

Не стоит думать о плохом.

Не рекомендуется пить алкоголь и переедать, потому что тогда накличете серьезные проблемы со здоровьем.

Народные приметы

Если услышите пение соловья, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице ясно, то в ближайшее время будет хорошая погода.

Если утром холодно, то летом будет такая же погода.

Если небо вечером будет красным, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Его ежегодно отмечают 14 мая. Этот праздник установили в 2021 году, чтобы почтить граждан Украины, которые не дали нацистам уничтожить весь еврейский народ.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.