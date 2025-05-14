В этот день наши предки работали в поле. О запретах и приметах на 14 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Исидора

Он жил в III веке на острове Хиос. Во время преследований христиан, при императоре Декия, его приняли в войско. Там Исидор открыто исповедовал христианство и отказывался участвовать в языческих обрядах. Однажды правитель приказал воинам поклоняться языческим богам, но Исидор отказался. Перед лицом военачальника он смело признал свою веру во Христа и не захотел отречься от нее. За это Исидора начали жестоко пытать, а затем отрезали ему язык и отсекли голову. Впрочем, даже перед смертью мужчина продолжал молиться Богу. Исидор погиб в 251 году. Сначала тело мужчины не хотели хоронить, но его друг Амоний впоследствии это сделал.

Что нельзя делать

  • Не следует отправляться в дальние поездки.
  • Нельзя конфликтовать и сплетничать.
  • Не стоит думать о плохом.
  • Не рекомендуется пить алкоголь и переедать, потому что тогда накличете серьезные проблемы со здоровьем.

Народные приметы

  • Если услышите пение соловья, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если на улице ясно, то в ближайшее время будет хорошая погода.
  • Если утром холодно, то летом будет такая же погода.
  • Если небо вечером будет красным, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Его ежегодно отмечают 14 мая. Этот праздник установили в 2021 году, чтобы почтить граждан Украины, которые не дали нацистам уничтожить весь еврейский народ.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.