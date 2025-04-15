15 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ділитися своїми секретами

15 квітня віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима. Їх вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки займалися доглядом за вуликами. Про заборони й прикмети на 15 квітня розповідає – LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима

Святий Аристарх був єпископом сирійського міста Апамеї. Він віддано служив Богу та сповідував християнство, за що отримав можливість супроводжувати апостола Павла в його подорожах. Водночас святий Пуд був римським сенатором. Чоловік, попри свою посаду, відкрито сповідував християнську віру. У його домі збиралися віряни, і за переказами, там апостол Петро проводив літургію. Цей будинок згодом перетворився на Пастирську церкву.

Святий Трофим походив із міста Едеси. Він також був учнем апостола Павла та разом з ним проповідував віру серед народу. Одного дня імператор Нерон засудив святих до мученицької смерті, оскільки проводив жорстокі гоніння на християн. Чоловіки загинули, але не зрадили Господа.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не можна позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується ділитися своїми секретами, бо тоді притягнете негаразди.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.

Якщо надворі сонячно, то очікуйте негоди.

Якщо вночі холодно, то незабаром потеплішає.

Якщо на вулиці вітряно, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

День працівників карного розшуку України. Його щорічно відзначають 15 квітня, оскільки саме у цю дату, у 1919 році, створили секцію судово-кримінального розшуку. Це професійне свято для фахівців, які займаються розкриттям тяжких злочинів і розшуком зниклих осіб.