У цей день наші предки займалися доглядом за вуликами. Про заборони й прикмети на 15 квітня розповідає – LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима
Святий Аристарх був єпископом сирійського міста Апамеї. Він віддано служив Богу та сповідував християнство, за що отримав можливість супроводжувати апостола Павла в його подорожах. Водночас святий Пуд був римським сенатором. Чоловік, попри свою посаду, відкрито сповідував християнську віру. У його домі збиралися віряни, і за переказами, там апостол Петро проводив літургію. Цей будинок згодом перетворився на Пастирську церкву.
Святий Трофим походив із міста Едеси. Він також був учнем апостола Павла та разом з ним проповідував віру серед народу. Одного дня імператор Нерон засудив святих до мученицької смерті, оскільки проводив жорстокі гоніння на християн. Чоловіки загинули, але не зрадили Господа.
Що не можна робити
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не можна позичати або брати гроші в борг.
- Не рекомендується ділитися своїми секретами, бо тоді притягнете негаразди.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.
- Якщо надворі сонячно, то очікуйте негоди.
- Якщо вночі холодно, то незабаром потеплішає.
- Якщо на вулиці вітряно, то весна буде теплою.
Що ще відзначають
День працівників карного розшуку України. Його щорічно відзначають 15 квітня, оскільки саме у цю дату, у 1919 році, створили секцію судово-кримінального розшуку. Це професійне свято для фахівців, які займаються розкриттям тяжких злочинів і розшуком зниклих осіб.