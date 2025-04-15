В этот день наши предки занимались уходом за ульями. О запретах и приметах на 15 апреля рассказывает – LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима

Святой Аристарх был епископом сирийского города Апамеи. Он преданно служил Богу и исповедовал христианство, за что получил возможность сопровождать апостола Павла в его путешествиях. В то же время святой Пуд был римским сенатором. Мужчина, несмотря на свою должность, открыто исповедовал христианскую веру. В его доме собирались верующие, и по преданию, там апостол Петр проводил литургию. Этот дом впоследствии превратился в Пастырскую церковь.

Святой Трофим происходил из города Эдессы. Он также был учеником апостола Павла и вместе с ним проповедовал веру среди народа. Однажды император Нерон приговорил святых к мученической смерти, поскольку проводил жестокие гонения на христиан. Мужчины погибли, но не предали Господа.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется делиться своими секретами, потому что тогда притянете проблемы.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то летом будет хорошая погода.

Если на улице солнечно, то ожидайте непогоды.

Если ночью холодно, то вскоре потеплеет.

Если на улице ветрено, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

День работников уголовного розыска Украины. Его ежегодно отмечают 15 апреля, поскольку именно в эту дату, в 1919 году, создали секцию судебно-уголовного розыска. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются раскрытием тяжких преступлений и розыском пропавших лиц.