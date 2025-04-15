В этот день наши предки занимались уходом за ульями. О запретах и приметах на 15 апреля рассказывает – LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима
Святой Аристарх был епископом сирийского города Апамеи. Он преданно служил Богу и исповедовал христианство, за что получил возможность сопровождать апостола Павла в его путешествиях. В то же время святой Пуд был римским сенатором. Мужчина, несмотря на свою должность, открыто исповедовал христианскую веру. В его доме собирались верующие, и по преданию, там апостол Петр проводил литургию. Этот дом впоследствии превратился в Пастырскую церковь.
Святой Трофим происходил из города Эдессы. Он также был учеником апостола Павла и вместе с ним проповедовал веру среди народа. Однажды император Нерон приговорил святых к мученической смерти, поскольку проводил жестокие гонения на христиан. Мужчины погибли, но не предали Господа.
Что нельзя делать
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется делиться своими секретами, потому что тогда притянете проблемы.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
Народные приметы народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то летом будет хорошая погода.
- Если на улице солнечно, то ожидайте непогоды.
- Если ночью холодно, то вскоре потеплеет.
- Если на улице ветрено, то весна будет теплой.
Что еще отмечают
День работников уголовного розыска Украины. Его ежегодно отмечают 15 апреля, поскольку именно в эту дату, в 1919 году, создали секцию судебно-уголовного розыска. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются раскрытием тяжких преступлений и розыском пропавших лиц.