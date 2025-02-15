15 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна планувати майбутнє
- 15 лютого вшановують пам'ять святого апостола Онисима.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день онкохворої дитини.
15 лютого віряни вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від 70. Він віддано служив Богу та проповідував християнство.
У цей день наші предки доглядали за худобою та пекли печиво. Про заборони й прикмети на 15 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого апостола Онисима
Він працював у заможного християнина, на ім'я Филимон, який жив у місті Колосах. Якось Онисим зробив щось не так, тому злякався реакції свого господаря й вирішив втекти у Рим. Однак там святого кинули у в'язницю, де він зустрівся з апостолом Павлом. Завдяки учню Ісуса Христа Онисим охрестився та почав служити Господу. Через деякий час Филимон пробачив чоловікові та звільнив його від роботи. Після смерті Павла Онисим служив апостолам і проповідував Євангеліє в багатьох країнах. Коли до влади прийшов імператор Траян, Онисима схопили та засудили за відданість християнству. Апостол зазнав жорстоких катувань, а через деякий час загинув.
Що не можна робити
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна планувати майбутнє, бо тоді не вдасться реалізувати бажане.
- Не рекомендується заздрити та бажати комусь зла.
Народні прикмети
- Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.
- Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде у вересні.
- Якщо сніг вже розтанув, то весна прийде рано.
Що ще відзначають
Міжнародний день онкохворої дитини. Це свято заснували у вересні 2001 року. Тоді у Люксембурзі відбулася Міжнародна конференція батьків, які мали дітей, хворих на рак. На заході вирішили створити це свято з метою інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.