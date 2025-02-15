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15 лютого, 07:00
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15 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна планувати майбутнє

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 15 лютого вшановують пам'ять святого апостола Онисима.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день онкохворої дитини.

15 лютого віряни вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від 70. Він віддано служив Богу та проповідував християнство.

У цей день наші предки доглядали за худобою та пекли печиво. Про заборони й прикмети на 15 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого апостола Онисима

Він працював у заможного християнина, на ім'я Филимон, який жив у місті Колосах. Якось Онисим зробив щось не так, тому злякався реакції свого господаря й вирішив втекти у Рим. Однак там святого кинули у в'язницю, де він зустрівся з апостолом Павлом. Завдяки учню Ісуса Христа Онисим охрестився та почав служити Господу. Через деякий час Филимон пробачив чоловікові та звільнив його від роботи. Після смерті Павла Онисим служив апостолам і проповідував Євангеліє в багатьох країнах. Коли до влади прийшов імператор Траян, Онисима схопили та засудили за відданість християнству. Апостол зазнав жорстоких катувань, а через деякий час загинув.

Що не можна робити

  • Не слід займатися важкою фізичною працею.
  • Не варто лихословити та конфліктувати.
  • Не можна планувати майбутнє, бо тоді не вдасться реалізувати бажане.
  • Не рекомендується заздрити та бажати комусь зла.

Народні прикмети

  • Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.
  • Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде у вересні.
  • Якщо сніг вже розтанув, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

Міжнародний день онкохворої дитини. Це свято заснували у вересні 2001 року. Тоді у Люксембурзі відбулася Міжнародна конференція батьків, які мали дітей, хворих на рак. На заході вирішили створити це свято з метою інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.