У цей день наші предки доглядали за худобою та пекли печиво. Про заборони й прикмети на 15 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого апостола Онисима

Він працював у заможного християнина, на ім'я Филимон, який жив у місті Колосах. Якось Онисим зробив щось не так, тому злякався реакції свого господаря й вирішив втекти у Рим. Однак там святого кинули у в'язницю, де він зустрівся з апостолом Павлом. Завдяки учню Ісуса Христа Онисим охрестився та почав служити Господу. Через деякий час Филимон пробачив чоловікові та звільнив його від роботи. Після смерті Павла Онисим служив апостолам і проповідував Євангеліє в багатьох країнах. Коли до влади прийшов імператор Траян, Онисима схопили та засудили за відданість християнству. Апостол зазнав жорстоких катувань, а через деякий час загинув.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна планувати майбутнє, бо тоді не вдасться реалізувати бажане.

Не рекомендується заздрити та бажати комусь зла.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.

Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде у вересні.

Якщо сніг вже розтанув, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

Міжнародний день онкохворої дитини. Це свято заснували у вересні 2001 року. Тоді у Люксембурзі відбулася Міжнародна конференція батьків, які мали дітей, хворих на рак. На заході вирішили створити це свято з метою інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.