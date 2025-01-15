Яке церковне свято у середу, 15 січня: чому сьогодні не можна виходити з дому ввечері
15 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Тивейського. Його називають першим християнином, який провів все життя у пустелі.
У цей день наші предки не займалися домашніми справами та намагалися не виходити з дому, бо вірили, що надворі панує нечиста сила. Про заборони й прикмети 15 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Павла Тивейського
Він народився в Нижній Тиваїді у заможній родині. Павло втратив батьків та отримав великий спадок. Втім, хлопець вирішив розпочати нове життя, вирушивши до пустелі. Через деякий час Павло поселився у печері, де проводив час на самоті за молитвою. Чоловік присвятив своє життя служінню Богу. За переказами, до святого прилітали птахи, які приносили йому їжу. До самої смерті Павло вів самітницький спосіб життя. У 113-річному віці чоловік відійшов у вічність.
Що не можна робити
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна вживати алкоголь.
- Не рекомендується виходити з дому ввечері, щоб не притягнути нечисту силу в будинок.
- Не слід займатися хатніми справами, зокрема прибиранням і пранням.
Народні прикмети
- Якщо почуєте каркання ворон, то очікуйте відлиги.
- Якщо надворі вітряно, то влітку часто дощитиме.
- Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде морозною.
- Якщо почуєте спів синичок, то скоро прийде хуртовина.
Що ще відзначають
День комбучі у США. Його щорічно відзначають 15 січня. Комбуча – солодкий ферментований напій, який виготовляють із чорного або зеленого чаю та дріжджів. Його популярність сильно зросла у зв'язку з перевагами для здоров'я, які він приносить людям.