15 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ділитися своїми планами з друзями

15 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Пахомія Великого. Він заснував кілька монастирів та лікував хворих.

У цей день наші предки продовжували працювати на городі та в саду. Про заборони й прикмети на 15 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Пахомія Великого

Він народився в язичницькій родині в Єгипті. Ще змалку Пахомій відчував огиду до ідолопоклонства. У юності його примусили служити в армії, де він був вражений милосердям християн. Через деякий час чоловік вирішив охреститися та почати подвижницьке життя. Духовним наставником святого став старець Паламон, який навчив його суворого чернечого аскетизму. Після кількох років випробувань і молитов у пустелі Пахомій почув небесний голос із закликом заснувати монастир. Так, він започаткував першу чернечу громаду, а згодом склав Статут для братії, який передав йому ангел. Крім цього, він заснував кілька монастирів, лікував хворих, виганяв бісів і невпинно навчав вірян смирення й любові. У 346 році Пахомій відійшов у вічність під час епідемії.

Що не можна робити

Не слід ділитися своїми планами з друзями, адже тоді нічого не втілиться в реальність.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не варто відкладати генеральне прибирання на потім.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то влітку буде гарна погода.

Якщо сьогодні піде дощ, то червень буде дощовим.

Якщо на небі побачите веселку, то влітку часто будуть лісові пожежі.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

Міжнародний день сім'ї. Його щорічно відзначають 15 травня. Це свято заснувала Організація Об'єднаних націй у вересні 1993 року. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей щодо проблем, з якими стикаються сім’ї в різних країнах, та впливу на них соціальних, економічних і демографічних факторів.

День вишиванки. Він щорічно припадає на третю неділю травня. Його встановили у 2006 році за ініціативою Лесі Воронюк, студентки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У цей день люди публікують свої фотографії у вишиванках у соцмережах та діляться родинними історіями, пов'язаними з цим національним атрибутом.