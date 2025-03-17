17 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі
- 17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого, який присвятив своє життя служінню Господу.
- Сьогодні також відзначають День мобілізаційного працівника.
17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Чоловік присвятив своє життя служінню Господу.
У цей день наші предки пекли хліб і печиво у формі птахів. Про заборони й прикмети на 17 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.
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День пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого
Він народився в Римі в знатній і благочестивій родині. Олексій ще з юності прагнув до подвижницького життя, але батьки змусили його одружитися. У першу ж ніч після весілля він залишив дім, віддав усе майно бідним і вирушив до Едеси, де 17 років жив при церкві, присвятивши час молитві. Згодом преподобний таємно почав мандрувати на кораблі, але буря повернула його до Риму. Чоловік знову оселився в батьківському домі, але вже як жебрак, зазнаючи принижень. Втім, це не заважало Олексію проводити час за молитвою. Перед смертю святий написав сувій зі своєю історією, про яку згодом дізналися і його батьки. Олексія поховали за усіма християнськими традиціями.
Що не можна робити
- Не варто думати про погане.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.
- Не слід відмовляти у допомозі, бо тоді привабите негативні події в майбутньому.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то очікуйте холодів.
- Якщо сьогодні сонячно, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо побачите ластівок, то весна буде теплою.
- Якщо на небі добре видно зорі, то незабаром буде тепло.
Що ще відзначають
День мобілізаційного працівника. Його щорічно відзначають з 2000 року. Спершу цей день святкували 14 вересня, але згодом цю дату змінили у зв'язку з першою масштабною мобілізацією в Україні, яка сталася 17 березня 2014-го.
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