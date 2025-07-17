17 липня віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини. Вона віддала своє життя за відданість Господу.

У цей день наші предки збирали овес та просили у святих захисту. Про заборони й прикмети на 17 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святої великомучениці Марини

Вона народилася в місті Антіохії, що в Малій Азії, у родині язичників. Після смерті матері батько віддав її на виховання годувальниці, яка таємно сповідувала християнство. У 12-річному віці Марина свідомо прийняла віру в Господа, через що батько зрікся своєї дитини. Якось правитель Олімврій побачив дівчину та захопився її красою. Він запропонував Марині одружитися з ним, але несподівано дізнався, що вона християнка. Правитель намагався переконати її відмовитися від віри, але потім наказав жорстоко катувати. Дівчину били та топили у воді, але вона залишалася непохитною. Однак під час тортур сталося диво – кайдани впали з її рук, і над Мариною засяяло світло. У той день багато хто увірував у Христа. За наказом правителя Марину стратили разом з новонаверненими вірянами.

Що не можна робити?

Не варто виходити на вулицю, якщо сьогодні піде дощ.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується здійснювати дорогі покупки, бо тоді втратите скоро всі свої грошові накопичення.

Не можна пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, зима буде суворою

Якщо почуєте грім, то осінь буде дощовою.

Якщо сьогодні похмура погода, то така ж буде й у вересні.

Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде щедрий врожай грибів.

Що ще відзначають?

День татуювання. Це неофіційне свято щорічно відзначають 17 липня. Ба більше, цей день вважається національним у Сполучених Штатах Америки. Головна мета свята – вшанувати мистецтво тату та зруйнувати стереотипи навколо нього.