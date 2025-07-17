Додамо, що наша редакція вже розповідала про інші свята липня 2025 року.
17 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки
- 17 липня вшановується пам'ять великомучениці Марини, яка загинула за віру в Господа.
- Сьогодні також відзначається День татуювання, який популярний у США.
17 липня віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини. Вона віддала своє життя за відданість Господу.
У цей день наші предки збирали овес та просили у святих захисту. Про заборони й прикмети на 17 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті святої великомучениці Марини
Вона народилася в місті Антіохії, що в Малій Азії, у родині язичників. Після смерті матері батько віддав її на виховання годувальниці, яка таємно сповідувала християнство. У 12-річному віці Марина свідомо прийняла віру в Господа, через що батько зрікся своєї дитини. Якось правитель Олімврій побачив дівчину та захопився її красою. Він запропонував Марині одружитися з ним, але несподівано дізнався, що вона християнка. Правитель намагався переконати її відмовитися від віри, але потім наказав жорстоко катувати. Дівчину били та топили у воді, але вона залишалася непохитною. Однак під час тортур сталося диво – кайдани впали з її рук, і над Мариною засяяло світло. У той день багато хто увірував у Христа. За наказом правителя Марину стратили разом з новонаверненими вірянами.
Що не можна робити?
- Не варто виходити на вулицю, якщо сьогодні піде дощ.
- Не слід лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується здійснювати дорогі покупки, бо тоді втратите скоро всі свої грошові накопичення.
- Не можна пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
Народні прикмети
- Якщо надворі спекотно, зима буде суворою
- Якщо почуєте грім, то осінь буде дощовою.
- Якщо сьогодні похмура погода, то така ж буде й у вересні.
- Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде щедрий врожай грибів.
Що ще відзначають?
День татуювання. Це неофіційне свято щорічно відзначають 17 липня. Ба більше, цей день вважається національним у Сполучених Штатах Америки. Головна мета свята – вшанувати мистецтво тату та зруйнувати стереотипи навколо нього.