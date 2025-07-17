17 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя совершать дорогие покупки

В этот день наши предки собирали овес и просили у святых защиты. О запретах и приметах на 17 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святой великомученицы Марины

Она родилась в городе Антиохии, что в Малой Азии, в семье язычников. После смерти матери отец отдал ее на воспитание кормилице, которая тайно исповедовала христианство. В 12-летнем возрасте Марина сознательно приняла веру в Господа, из-за чего отец отрекся от своего ребенка. Однажды правитель Олимврий увидел девушку и восхитился ее красотой. Он предложил Марине выйти замуж за него, но неожиданно узнал, что она христианка. Правитель пытался убедить ее отказаться от веры, но потом приказал жестоко пытать. Девушку били и топили в воде, но она оставалась непоколебимой. Однако во время пыток произошло чудо – кандалы упали с ее рук, и над Мариной засиял свет. В тот день многие уверовали во Христа. По приказу правителя Марину казнили вместе с новообращенными верующими.

Что нельзя делать?

Не стоит выходить на улицу, если сегодня пойдет дождь.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется совершать дорогие покупки, потому что тогда потеряете скоро все свои денежные накопления.

Нельзя сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Народные приметы

Если на улице жарко, зима будет суровой

Если услышите гром, то осень будет дождливой.

Если сегодня пасмурная погода, то такая же будет и в сентябре.

Если увидите стаю птиц, то в этом году будет щедрый урожай грибов.

Что еще отмечают?

День татуировки. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечают 17 июля. Более того, этот день считается национальным в Соединенных Штатах Америки. Главная цель праздника – почтить искусство тату и разрушить стереотипы вокруг него.