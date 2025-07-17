17 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя совершать дорогие покупки

В этот день наши предки собирали овес и просили у святых защиты. О запретах и приметах на 17 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти святой великомученицы Марины
Она родилась в городе Антиохии, что в Малой Азии, в семье язычников. После смерти матери отец отдал ее на воспитание кормилице, которая тайно исповедовала христианство. В 12-летнем возрасте Марина сознательно приняла веру в Господа, из-за чего отец отрекся от своего ребенка. Однажды правитель Олимврий увидел девушку и восхитился ее красотой. Он предложил Марине выйти замуж за него, но неожиданно узнал, что она христианка. Правитель пытался убедить ее отказаться от веры, но потом приказал жестоко пытать. Девушку били и топили в воде, но она оставалась непоколебимой. Однако во время пыток произошло чудо – кандалы упали с ее рук, и над Мариной засиял свет. В тот день многие уверовали во Христа. По приказу правителя Марину казнили вместе с новообращенными верующими.
Что нельзя делать?
- Не стоит выходить на улицу, если сегодня пойдет дождь.
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется совершать дорогие покупки, потому что тогда потеряете скоро все свои денежные накопления.
- Нельзя сплетничать, завидовать и желать другим зла.
Народные приметы
- Если на улице жарко, зима будет суровой
- Если услышите гром, то осень будет дождливой.
- Если сегодня пасмурная погода, то такая же будет и в сентябре.
- Если увидите стаю птиц, то в этом году будет щедрый урожай грибов.
Что еще отмечают?
День татуировки. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечают 17 июля. Более того, этот день считается национальным в Соединенных Штатах Америки. Главная цель праздника – почтить искусство тату и разрушить стереотипы вокруг него.
Добавим, что наша редакция уже рассказывала о других праздниках июля 2025 года.