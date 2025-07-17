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lifestyle 24 Новини про традиції 17 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки
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17 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 17 липня вшановується пам'ять великомучениці Марини, яка загинула за віру в Господа.
  • Сьогодні також відзначається День татуювання, який популярний у США.
Яке свято 17 липня
Яке свято 17 липня / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

17 липня віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини. Вона віддала своє життя за відданість Господу.

У цей день наші предки збирали овес та просили у святих захисту. Про заборони й прикмети на 17 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святої великомучениці Марини

Вона народилася в місті Антіохії, що в Малій Азії, у родині язичників. Після смерті матері батько віддав її на виховання годувальниці, яка таємно сповідувала християнство. У 12-річному віці Марина свідомо прийняла віру в Господа, через що батько зрікся своєї дитини. Якось правитель Олімврій побачив дівчину та захопився її красою. Він запропонував Марині одружитися з ним, але несподівано дізнався, що вона християнка. Правитель намагався переконати її відмовитися від віри, але потім наказав жорстоко катувати. Дівчину били та топили у воді, але вона залишалася непохитною. Однак під час тортур сталося диво – кайдани впали з її рук, і над Мариною засяяло світло. У той день багато хто увірував у Христа. За наказом правителя Марину стратили разом з новонаверненими вірянами.

Що не можна робити?

  • Не варто виходити на вулицю, якщо сьогодні піде дощ.
  • Не слід лихословити та конфліктувати.
  • Не рекомендується здійснювати дорогі покупки, бо тоді втратите скоро всі свої грошові накопичення.
  • Не можна пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Народні прикмети

  • Якщо надворі спекотно, зима буде суворою
  • Якщо почуєте грім, то осінь буде дощовою.
  • Якщо сьогодні похмура погода, то така ж буде й у вересні.
  • Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде щедрий врожай грибів.

Що ще відзначають?

День татуювання. Це неофіційне свято щорічно відзначають 17 липня. Ба більше, цей день вважається національним у Сполучених Штатах Америки. Головна мета свята – вшанувати мистецтво тату та зруйнувати стереотипи навколо нього.

Додамо, що наша редакція вже розповідала про інші свята липня 2025 року.