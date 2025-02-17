17 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна носити чорний одяг

17 лютого віряни вшановують пам'ять святого великомученика Теодора Тирона. Він зазнав страшних тортур через відданість Ісусу Христу.

У цей день наші предки намагалися не виходити зайвий раз з дому. Про заборони й прикмети на 17 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті великомученика Теодора Тирона

Він був римським воїном, який таємно сповідував християнство. Чоловік жив за часів правління імператора Максиміана, який влаштовував гоніння на християн. Якось Теодора звинуватили в підпалі язичницького храму. Ба більше, Тирона намагалися змусити принести жертву ідолам, але той відмовився, за що був засуджений. Воїн відкрито заявив про свою віру, а через деякий час його кинули у в'язницю. Чоловікові вдалося вижити без їжі завдяки думкам про Бога. Згодом Теодор зазнав жорстоких тортур, але все одно залишався відданим Ісусу. За переказами, Тирона спалили у вогні, але полум'я не пошкодило тіло померлого.

Що не можна робити

Не варто розважатися та веселитися.

Не можна носити чорний одяг, бо привабите невдачі.

Не слід відмовляти нужденним у допомозі.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то влітку буде спекотно.

Якщо лід у водоймах вже розтанув, то весна прийде скоро.

Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі туманно, то у травні буде холодно.

Що ще відзначають

День кота в Європі. Це свято встановили у 1992 році в Італії. Головна мета цього дня – сприяти захисту котів у сучасному світі. Традиційно люди збирають гроші та їжу для бездомних тварин.