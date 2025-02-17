В этот день наши предки старались не выходить лишний раз из дома. О запретах и приметах на 17 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти великомученика Теодора Тирона

Он был римским воином, который тайно исповедовал христианство. Мужчина жил во времена правления императора Максимиана, который устраивал гонения на христиан. Как-то Теодора обвинили в поджоге языческого храма. Более того, Тирона пытались заставить принести жертву идолам, но тот отказался, за что был осужден. Воин открыто заявил о своей вере, а через некоторое время его бросили в тюрьму. Мужчине удалось выжить без еды благодаря мыслям о Боге. Впоследствии Теодор подвергся жестоким пыткам, но все равно оставался преданным Иисусу. По преданию, Тирона сожгли в огне, но пламя не повредило тело умершего.

Что нельзя делать

Не стоит развлекаться и веселиться.

Нельзя носить черную одежду, потому что привлечете неудачи.

Не следует отказывать нуждающимся в помощи.

Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если на улице тепло, то летом будет жарко.

Если лед в водоемах уже растаял, то весна придет скоро.

Если на деревьях увидите иней, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице туманно, то в мае будет холодно.

Что еще отмечают

День кота в Европе. Этот праздник установили в 1992 году в Италии. Главная цель этого дня – способствовать защите котов в современном мире. Традиционно люди собирают деньги и еду для бездомных животных.