Яке свято у п'ятницю, 17 січня: чому сьогодні не можна шити та в'язати
- 17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого, засновника відлюдницького чернецтва.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день наставництва, заснований у 2017 році на честь Мухаммеда Алі.
17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого. Він заснував відлюдницьке чернецтво.
У цей день наші предки готували різні страви з додаванням меду. Про заборони й прикмети 17 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
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День пам'яті преподобного Антонія Великого
Він народився у заможній родині християн. Ще з раннього віку Антоній зацікавився вірою, тому старанно вивчав Євангеліє. Одного дня померли батьки хлопця, тому він отримав великий спадок. Антоній роздав своє майно нужденним і вирушив у пустелю. Там чоловік багато молився та займався духовним розвитком. За час самітницького життя святий став наставником для багатьох ченців, яким давав мудрі поради. Антоній Великий відійшов у вічність у 106-річному віці.
Що не можна робити
- Не варто впускати незнайомих людей у свою оселю.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не слід шити та в'язати, бо існує високий ризик привабити невдачі у родину.
- Не рекомендується лихословити та сваритися.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні сонячно, то скоро прийде весна.
- Якщо випаде багато снігу, то весна буде пізньою.
- Якщо надворі тепло, то очікуйте морозів.
- Якщо ввечері небо буде хмарне, то цьогоріч очікуйте на гарний врожай.
Що ще відзначають
Міжнародний день наставництва. Його заснували у 2017 році. З того часу це свято щорічно відзначають 17 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що Міжнародний день наставництва присвячений американському боксеру Мухаммеду Алі, який народився 17 січня 1942 року.