УКР РУС
17 січня 2025, 07:00
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Яке свято у п'ятницю, 17 січня: чому сьогодні не можна шити та в'язати

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого, засновника відлюдницького чернецтва.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день наставництва, заснований у 2017 році на честь Мухаммеда Алі.

17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого. Він заснував відлюдницьке чернецтво.

У цей день наші предки готували різні страви з додаванням меду. Про заборони й прикмети 17 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобного Антонія Великого

Він народився у заможній родині християн. Ще з раннього віку Антоній зацікавився вірою, тому старанно вивчав Євангеліє. Одного дня померли батьки хлопця, тому він отримав великий спадок. Антоній роздав своє майно нужденним і вирушив у пустелю. Там чоловік багато молився та займався духовним розвитком. За час самітницького життя святий став наставником для багатьох ченців, яким давав мудрі поради. Антоній Великий відійшов у вічність у 106-річному віці.

Що не можна робити

  • Не варто впускати незнайомих людей у свою оселю.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід шити та в'язати, бо існує високий ризик привабити невдачі у родину.
  • Не рекомендується лихословити та сваритися.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні сонячно, то скоро прийде весна.
  • Якщо випаде багато снігу, то весна буде пізньою.
  • Якщо надворі тепло, то очікуйте морозів.
  • Якщо ввечері небо буде хмарне, то цьогоріч очікуйте на гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день наставництва. Його заснували у 2017 році. З того часу це свято щорічно відзначають 17 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що Міжнародний день наставництва присвячений американському боксеру Мухаммеду Алі, який народився 17 січня 1942 року.