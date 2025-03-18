Яке церковне свято у вівторок, 18 березня: чому сьогодні не можна розважатися

18 березня віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського. Він захищав православну віру та написав багато релігійних творів.

У цей день наші предки починали садити овочі. Про заборони й прикмети на 18 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського

Він народився у IV столітті та перші роки свого життя провів в Єрусалимі. Там Кирило здобув освіту та займався вивченням наук і Святого Письма. У 345 році його посвятили у сан пресвітера, а через деякий час він почав обіймати посаду керівника Єрусалимської кафедри. Чоловік активно захищав християнство та проповідував віру серед людей. Крім цього, святий написав чималу кількість релігійних творів. У 351 році Кирило побачив на небі знак у вигляді Господнього хреста. Ця подія запам'яталася людям, тому її вважали пророчим знаком.

Що не можна робити

Не варто стригти нігті й волосся.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не слід розважатися та веселитися, бо тоді притягнете нещастя в життя.

Не можна пити алкоголь.

Народні прикмети

Якщо сніг ще не розтанув, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо почуєте комарів, то найближчим часом буде сонячно.

Якщо птахи вже повернулися з теплих країв, то погода буде сухою.

Якщо рослини почали розцвітати, то квітень буде теплим.

Що ще відзначають

Всесвітній день перероблювання. Його щорічно відзначають 18 березня. Це свято заснувало Бюро міжнародного перероблення з метою підвищення обізнаності людей про сортування сміття та проблеми забруднення Землі.

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