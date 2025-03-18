В этот день наши предки начинали сажать овощи. О запретах и приметах на 18 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Он родился в IV веке и первые годы своей жизни провел в Иерусалиме. Там Кирилл получил образование и занимался изучением наук и Священного Писания. В 345 году его посвятили в сан пресвитера, а через некоторое время он начал занимать должность руководителя Иерусалимской кафедры. Мужчина активно защищал христианство и проповедовал веру среди людей. Кроме этого, святой написал немалое количество религиозных произведений. В 351 году Кирилл увидел на небе знак в виде Господнего креста. Это событие запомнилось людям, поэтому его считали пророческим знаком.

Что нельзя делать

  • Не стоит стричь ногти и волосы.
  • Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
  • Не следует развлекаться и веселиться, потому что тогда притянете несчастье в жизнь.
  • Нельзя пить алкоголь.

Народные приметы

  • Если снег еще не растаял, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если услышите комаров, то в ближайшее время будет солнечно.
  • Если птицы уже вернулись из теплых краев, то погода будет сухой.
  • Если растения начали расцветать, то апрель будет теплым.

Что еще отмечают

Всемирный день переработки. Его ежегодно отмечают 18 марта. Этот праздник основало Бюро международной переработки с целью повышения осведомленности людей о сортировке мусора и проблемы загрязнения Земли.