В этот день наши предки начинали сажать овощи. О запретах и приметах на 18 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
Не пропустите Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Он родился в IV веке и первые годы своей жизни провел в Иерусалиме. Там Кирилл получил образование и занимался изучением наук и Священного Писания. В 345 году его посвятили в сан пресвитера, а через некоторое время он начал занимать должность руководителя Иерусалимской кафедры. Мужчина активно защищал христианство и проповедовал веру среди людей. Кроме этого, святой написал немалое количество религиозных произведений. В 351 году Кирилл увидел на небе знак в виде Господнего креста. Это событие запомнилось людям, поэтому его считали пророческим знаком.
Что нельзя делать
- Не стоит стричь ногти и волосы.
- Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
- Не следует развлекаться и веселиться, потому что тогда притянете несчастье в жизнь.
- Нельзя пить алкоголь.
Народные приметы
- Если снег еще не растаял, то в этом году будет хороший урожай.
- Если услышите комаров, то в ближайшее время будет солнечно.
- Если птицы уже вернулись из теплых краев, то погода будет сухой.
- Если растения начали расцветать, то апрель будет теплым.
Что еще отмечают
Всемирный день переработки. Его ежегодно отмечают 18 марта. Этот праздник основало Бюро международной переработки с целью повышения осведомленности людей о сортировке мусора и проблемы загрязнения Земли.
Если вы интересуетесь, какие еще праздники в Украине будут в марте 2025 года, то можете посмотреть наш материал.