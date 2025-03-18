У цей день наші предки починали садити овочі. Про заборони й прикмети на 18 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського
Він народився у IV столітті та перші роки свого життя провів в Єрусалимі. Там Кирило здобув освіту та займався вивченням наук і Святого Письма. У 345 році його посвятили у сан пресвітера, а через деякий час він почав обіймати посаду керівника Єрусалимської кафедри. Чоловік активно захищав християнство та проповідував віру серед людей. Крім цього, святий написав чималу кількість релігійних творів. У 351 році Кирило побачив на небі знак у вигляді Господнього хреста. Ця подія запам'яталася людям, тому її вважали пророчим знаком.
Що не можна робити
- Не варто стригти нігті й волосся.
- Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.
- Не слід розважатися та веселитися, бо тоді притягнете нещастя в життя.
- Не можна пити алкоголь.
Народні прикмети
- Якщо сніг ще не розтанув, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо почуєте комарів, то найближчим часом буде сонячно.
- Якщо птахи вже повернулися з теплих країв, то погода буде сухою.
- Якщо рослини почали розцвітати, то квітень буде теплим.
Що ще відзначають
Всесвітній день перероблювання. Його щорічно відзначають 18 березня. Це свято заснувало Бюро міжнародного перероблення з метою підвищення обізнаності людей про сортування сміття та проблеми забруднення Землі.
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