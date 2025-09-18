18 вересня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Він підтримував нужденних і врятував людей від посухи.

У цей день наші предки збирали врожай шипшини. Про заборони та інші свята 18 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого Євменія

Ще з юного віку Євменій хотів присвятити своє життя служінню Господу. Саме тому хлопець займався духовним розвитком та відмовився від спокус. Згодом Євменій отримав можливість стати єпископом Гортинської церкви на острові Крит. Там чоловік допомагав нужденним і бідним, а також підтримував сиріт, віддавши їм своє майно.

Одного дня віряни переконалися у силі молитви Євменія, адже йому вдалося врятувати людей від посухи. Звернувшись з щирими проханнями до Бога, єпископ накликав на землю дощ.

До того ж святий захищав християнство від єресі монофелітів, за що через деякий час його заслали до Фіваїди.

Зазначимо, що монофеліти визнавали лише божественну природу Ісуса Христа, тоді як заперечували наявність людської волі у Спасителя.

Там Євменій відійшов у вічність, а його тіло згодом поховали в Гортині.

Що не можна робити?

Не рекомендується лінуватися та байдикувати.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не слід лихословити, заздрити та пліткувати, бо тоді привабите негативні події у життя.

