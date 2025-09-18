У цей день наші предки збирали врожай шипшини. Про заборони та інші свята 18 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Євменія
Ще з юного віку Євменій хотів присвятити своє життя служінню Господу. Саме тому хлопець займався духовним розвитком та відмовився від спокус. Згодом Євменій отримав можливість стати єпископом Гортинської церкви на острові Крит. Там чоловік допомагав нужденним і бідним, а також підтримував сиріт, віддавши їм своє майно.
Одного дня віряни переконалися у силі молитви Євменія, адже йому вдалося врятувати людей від посухи. Звернувшись з щирими проханнями до Бога, єпископ накликав на землю дощ.
До того ж святий захищав християнство від єресі монофелітів, за що через деякий час його заслали до Фіваїди.
Зазначимо, що монофеліти визнавали лише божественну природу Ісуса Христа, тоді як заперечували наявність людської волі у Спасителя.
Там Євменій відійшов у вічність, а його тіло згодом поховали в Гортині.
Що не можна робити?
- Не рекомендується лінуватися та байдикувати.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна стригти волосся та нігті.
- Не слід лихословити, заздрити та пліткувати, бо тоді привабите негативні події у життя.
Що ще відзначають?
- Щороку 18 вересня відзначають Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці. Його встановила Міжнародна коаліція за рівну оплату праці у 2019 році. А вже у 2020-му Організація Об'єднаних Націй вперше відсвяткувала цей день. Головна мета свята – розповісти більше людям про проблему розриву між заробітними платами чоловіків і жінок.
- Також сьогодні, 18 вересня, святкують Всесвітній день бамбука. Його встановили у 2009 році у Таїланді. Що цікаво, головна мета свята – підвищити обізнаність людей про цінність цієї рослини, яку використовують для розвитку нових галузей промисловості.