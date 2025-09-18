В этот день наши предки собирали урожай шиповника. О запретах и других праздниках праздники 18 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года

День памяти святого Евмения

Еще с юного возраста Евмений хотел посвятить свою жизнь служению Господу. Именно поэтому парень занимался духовным развитием и отказался от соблазнов. Впоследствии Евмений получил возможность стать епископом Гортинской церкви на острове Крит. Там мужчина помогал нуждающимся и бедным, а также поддерживал сирот, отдав им свое имущество.

Однажды верующие убедились в силе молитвы Евмения, ведь ему удалось спасти людей от засухи. Обратившись с искренними просьбами к Богу, епископ призвал на землю дождь.

К тому же святой защищал христианство от ереси монофелитов, за что через некоторое время его сослали в Фиваиду.

Отметим, что монофелиты признавали только божественную природу Иисуса Христа, тогда как отрицали наличие человеческой воли у Спасителя.

Там Евмений отошел в вечность, а его тело впоследствии похоронили в Гортине.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется лениться и бездельничать.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не следует злословить, завидовать и сплетничать, потому что тогда привлечете негативные события в жизнь.

Что еще отмечают?