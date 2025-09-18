В этот день наши предки собирали урожай шиповника. О запретах и других праздниках праздники 18 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года
День памяти святого Евмения
Еще с юного возраста Евмений хотел посвятить свою жизнь служению Господу. Именно поэтому парень занимался духовным развитием и отказался от соблазнов. Впоследствии Евмений получил возможность стать епископом Гортинской церкви на острове Крит. Там мужчина помогал нуждающимся и бедным, а также поддерживал сирот, отдав им свое имущество.
Однажды верующие убедились в силе молитвы Евмения, ведь ему удалось спасти людей от засухи. Обратившись с искренними просьбами к Богу, епископ призвал на землю дождь.
К тому же святой защищал христианство от ереси монофелитов, за что через некоторое время его сослали в Фиваиду.
Отметим, что монофелиты признавали только божественную природу Иисуса Христа, тогда как отрицали наличие человеческой воли у Спасителя.
Там Евмений отошел в вечность, а его тело впоследствии похоронили в Гортине.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется лениться и бездельничать.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не следует злословить, завидовать и сплетничать, потому что тогда привлечете негативные события в жизнь.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 18 сентября отмечают Международный день борьбы за равную оплату труда. Его установила Международная коалиция за равную оплату труда в 2019 году. А уже в 2020-м Организация Объединенных Наций впервые отпраздновала этот день. Главная цель праздника – рассказать больше людям о проблеме разрыва между заработными платами мужчин и женщин.
- Также сегодня, 18 сентября, празднуют Всемирный день бамбука. Его установили в 2009 году в Таиланде. Что интересно, главная цель праздника – повысить осведомленность людей о ценности этого растения, которое используют для развития новых отраслей промышленности.