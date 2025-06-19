Яке церковне свято у четвер, 19 червня: чому сьогодні не можна витрачати багато грошей

19 червня віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього. Чоловік проповідував Святе Письмо у багатьох країнах та загинув мученицькою смертю.

У цей день наші предки працювали на пасіках та продавали мед. Про заборони й прикмети на 19 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Тернопільську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті

Він був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та походив із роду царя Давида. Спершу Юда не визнавав божественності Спасителя, але згодом щиро увірував у Нього і приєднався до апостолів. У Святому Письмі святий також згадується під іменами Фадей, Левій та Варсава. Відомо, що після Вознесіння Христа Юда активно проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Аравії, Месопотамії, Сирії та Вірменії. Крім цього, апостол написав соборне послання, в якому закликав християн до чистоти, віри, любові та добрих справ, попереджаючи про небезпеку. Приблизно у 80-му році чоловік загинув мученицькою смертю у Вірменії. Його розіп'яли та вбили стрілами.

Що не можна робити

Не слід вживати алкоголь та переїдати.

Не можна витрачати багато грошей, бо тоді накличете фінансові труднощі в родину.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується давати гроші у борг.

Народні прикмети

Якщо сьогодні на небі побачите веселку, то очікуйте потепління.

Якщо піде дощ, то скоро буде холодно.

Якщо надворі тепло, то літо буде спекотним.

Якщо кіт спатиме цілий день, то незабаром буде злива.

Що ще відзначають

День фермера в Україні. Його щорічно відзначають 19 червня. Це професійне свято встановили у 2020 році завдяки Указу Президента України Володимира Зеленського. Головна мета цього дня – вшанувати роботу фермерів та підтримати розвиток фермерського руху в країні.