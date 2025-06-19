Яке церковне свято у четвер, 19 червня: чому сьогодні не можна витрачати багато грошей
- 19 червня віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди.
- Сьогодні також відзначають День фермера в Україні, встановлений у 2020 році для вшанування роботи фермерів.
19 червня віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього. Чоловік проповідував Святе Письмо у багатьох країнах та загинув мученицькою смертю.
У цей день наші предки працювали на пасіках та продавали мед. Про заборони й прикмети на 19 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Тернопільську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті
Він був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та походив із роду царя Давида. Спершу Юда не визнавав божественності Спасителя, але згодом щиро увірував у Нього і приєднався до апостолів. У Святому Письмі святий також згадується під іменами Фадей, Левій та Варсава. Відомо, що після Вознесіння Христа Юда активно проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Аравії, Месопотамії, Сирії та Вірменії. Крім цього, апостол написав соборне послання, в якому закликав християн до чистоти, віри, любові та добрих справ, попереджаючи про небезпеку. Приблизно у 80-му році чоловік загинув мученицькою смертю у Вірменії. Його розіп'яли та вбили стрілами.
Що не можна робити
- Не слід вживати алкоголь та переїдати.
- Не можна витрачати багато грошей, бо тоді накличете фінансові труднощі в родину.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується давати гроші у борг.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні на небі побачите веселку, то очікуйте потепління.
- Якщо піде дощ, то скоро буде холодно.
- Якщо надворі тепло, то літо буде спекотним.
- Якщо кіт спатиме цілий день, то незабаром буде злива.
Що ще відзначають
День фермера в Україні. Його щорічно відзначають 19 червня. Це професійне свято встановили у 2020 році завдяки Указу Президента України Володимира Зеленського. Головна мета цього дня – вшанувати роботу фермерів та підтримати розвиток фермерського руху в країні.