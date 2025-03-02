Яке церковне свято у неділю, 2 березня: чому сьогодні не можна вживати алкоголь

2 березня віряни вшановують пам'ять священномученика Феодота Кіринейського. Він не злякався переслідування християн, а продовжував проповідувати віру серед людей.

У цей день наші предки намагалися не пришивати ґудзики на одяг, бо не хотіли скоротити тривалість свого життя. Про заборони й прикмети на 2 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Феодота Кіринейського

Він був єпископом міста Кіринії, що на Кіпрі. У IV столітті, за часів правління імператора Лікінія, відбувалися переслідування християн, яких ув'язнювали, катували та страчували. Однак Феодот не боявся цього, тому відкрито проповідував віру серед народу. Крім цього, святий намагався переконати язичників зректися ідолів і повірити в Господа. Одного дня про діяльність Феодота дізнався намісник Кіпру Савін, який наказав схопити чоловіка. Єпископ зазнав страшних мук, а потім був ув'язнений. Савін сподівався, що Феодот відмовиться від своєї віри, але помилився, адже святий не припиняв проповідувати. Чоловік зміг повернутися з в'язниці лише тоді, коли правителем став імператор Костянтин Великий. Через два роки Феодот відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто здійснювати нові покупки.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити та в'язати.

Не слід вживати алкоголь, бо тоді притягнете невдачі в життя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то очікуйте похолодання.

Якщо на вулиці побачите бурульки, то весна буде тривалою.

Якщо надворі сонячно, то така ж погода буде і в липні.

Якщо сьогодні вітряно, то влітку буде дуже спекотно.

Що ще відзначають

Прощена неділя. Це свято віряни відзначають щороку залежно від дня початку Великого посту. Цьогоріч Чотиридесятниця припадає на 3 березня, тому Прощену неділю святкують напередодні. У цей день християнам варто духовно очиститися та перепросити в усіх людей, з якими перебувають у сварці.