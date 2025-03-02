В этот день наши предки старались не пришивать пуговицы на одежду, потому что не хотели сократить продолжительность своей жизни. О запретах и приметах на 2 марта– рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь

Смотрите также Календарь религиозных праздников на март 2025: что будут отмечать украинцы

День памяти священномученика Феодота Киринейского

Он был епископом города Киринии, что на Кипре. В IV веке, во времена правления императора Ликиния, происходили преследования христиан, которых заключали в тюрьму, пытали и казнили. Однако Феодот не боялся этого, потому открыто проповедовал веру среди народа. Кроме этого, святой пытался убедить язычников отречься от идолов и поверить в Господа. Однажды о деятельности Феодота узнал наместник Кипра Савин, который приказал схватить мужчину. Епископ испытал страшные мучения, а затем был заключен. Савин надеялся, что Феодот откажется от своей веры, но ошибся, ведь святой не прекращал проповедовать. Мужчина смог вернуться из тюрьмы только тогда, когда правителем стал император Константин Великий. Два года спустя Феодот отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит совершать новые покупки.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности, шить и вязать.

Не следует употреблять алкоголь, ибо тогда принесете неудачи в жизнь.

Народные приметы

Если сегодня выпадет снег, то ожидайте похолодания.

Если на улице увидите сосульки, то весна будет продолжительной.

Если на улице солнечно, то такая же погода будет и в июле.

Если сегодня ветрено, то летом будет очень жарко.

Что еще отмечают

Прощеное воскресенье. Этот праздник верующие отмечают каждый год в зависимости от дня начала Великого поста. В этом году Четыредесятница приходится на 3 марта, поэтому Прощенное воскресенье празднуют накануне. В этот день христианам следует духовно очиститься и извиниться перед всеми людьми, с которыми находятся в ссоре.