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20 березня, 07:00
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Яке церковне свято у четвер, 20 березня: чому сьогодні не можна виходити з дому ввечері

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 20 березня віряни вшановують пам'ять преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.
  • Сьогодні також відзначають День весняного рівнодення.

20 березня віряни вшановують пам'ять преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави. Їх вбили під час нападів сарацинів.

У цей день наші предки проводили час на природі у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 20 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави

Вони жили у VIII столітті у Лаврі преподобного Сави Освяченого під час нападів сарацинів. Напередодні Вербної неділі, 13 березня, вороги увірвалися до монастиря та почали вимагати у святих віддати їм усі скарби. Ченці відповіли, що в них немає нічого, крім їжі та скромного одягу, тому розлючені сарацини вбили кількох людей та відступили. Через деякий час вороги знову повернулися і почали катувати ченців, які відмовлялися віддавати приховані багатства. Святий Іоанн, який опікувався подорожніми, першим потрапив до рук мучителів. Вони перерізали йому сухожилля на руках і ногах. Згодом сарацини схопили преподобного Сергія, який намагався втекти, та відсікли йому голову. Водночас Патрикій зміг сховатися у печері, але його також знайшли та вбили.

Що не можна робити

  • Не варто пити алкогольні напої.
  • Не слід розважатися та веселитися.
  • Не можна заздрити та бажати іншим зла.
  • Не рекомендується виходити з дому ввечері, бо тоді привабите негативну енергію в будинок.

Народні прикмети

  • Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте потепління.
  • Якщо кіт під час сну накриває ніс лапою, то весна буде холодною.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.
  • Якщо надворі тепло, то навесні рідко дощитиме.

Що ще відзначають

День весняного рівнодення. Цьогоріч він припадає на 20 березня. Це астрономічне явище, коли день і ніч мають однакову тривалість, приблизно по 12 годин. За київським часом, рівнодення настане об 11:01. Для наших предків цей день символізував прихід астрономічної весни та перемогу світла над темрявою.