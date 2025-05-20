Яке церковне свято у вівторок, 20 травня: чому сьогодні не можна сваритися з рідними
- 20 травня вшановують пам'ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія, яких стратили за відданість християнству.
- Сьогодні також відзначають День банківських працівників в Україні, встановлений у 2004 році.
20 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. Їх стратили через відданість християнству.
У цей день наші предки намагалися не займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням, щоб не скоротити тривалість свого життя. Про заборони й прикмети на 20 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра й Астерія
Фалалей жив у III столітті та сповідував християнство. Одного разу чоловіка привели до імператора Нумеріана, який переслідував вірян. Святий вкотре заявив, що вірить в Ісуса Христа, чим розлютив правителя. Так, імператор наказав двом катам Олександру й Астерію жорстоко мучити Фалалея. Втім, чоловіки цього не зробили, адже теж увірували в Господа. У цей момент Нумеріан одразу сказав стратити катів, а святого – кинути на роздертя звірам. Однак тварини не змогли завдати шкоди Фалалею, тому імператор наказав відсікти голову вірянину. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити
- Не слід позичати або брати гроші в борг.
- Не можна сперечатися та сваритися з рідними, бо тоді втратите гарні стосунки з ними.
- Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
- Не рекомендується байдикувати та лінуватися.
Народні прикмети
- Якщо надворі ясно, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо сьогодні піде дощ, то наприкінці травня не варто очікувати опадів.
- Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте на потепління.
- Якщо почуєте квакання жаб, то буде рясний врожай огірків.
Що ще відзначають
День банківських працівників. Його щорічно відзначають 20 травня. Це свято встановили у 2004 році в Україні з метою вшанування діяльності працівників, які займаються банківською справою.