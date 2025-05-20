Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Яке церковне свято у вівторок, 20 травня: чому сьогодні не можна сваритися з рідними
20 травня, 07:00
2

Яке церковне свято у вівторок, 20 травня: чому сьогодні не можна сваритися з рідними

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 20 травня вшановують пам'ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія, яких стратили за відданість християнству.
  • Сьогодні також відзначають День банківських працівників в Україні, встановлений у 2004 році.

20 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. Їх стратили через відданість християнству.

У цей день наші предки намагалися не займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням, щоб не скоротити тривалість свого життя. Про заборони й прикмети на 20 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра й Астерія

Фалалей жив у III столітті та сповідував християнство. Одного разу чоловіка привели до імператора Нумеріана, який переслідував вірян. Святий вкотре заявив, що вірить в Ісуса Христа, чим розлютив правителя. Так, імператор наказав двом катам Олександру й Астерію жорстоко мучити Фалалея. Втім, чоловіки цього не зробили, адже теж увірували в Господа. У цей момент Нумеріан одразу сказав стратити катів, а святого – кинути на роздертя звірам. Однак тварини не змогли завдати шкоди Фалалею, тому імператор наказав відсікти голову вірянину. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

  • Не слід позичати або брати гроші в борг.
  • Не можна сперечатися та сваритися з рідними, бо тоді втратите гарні стосунки з ними.
  • Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
  • Не рекомендується байдикувати та лінуватися.

Народні прикмети

  • Якщо надворі ясно, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то наприкінці травня не варто очікувати опадів.
  • Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте на потепління.
  • Якщо почуєте квакання жаб, то буде рясний врожай огірків.

Що ще відзначають

День банківських працівників. Його щорічно відзначають 20 травня. Це свято встановили у 2004 році в Україні з метою вшанування діяльності працівників, які займаються банківською справою.