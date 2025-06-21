Яке церковне свято у суботу, 21 червня: чому сьогодні не можна стригти волосся й нігті
- 21 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського, який загинув за свою віру під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана.
- Сьогодні також відзначають День літнього сонцестояння.
21 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського. Він віддано сповідував християнство, за що згодом загинув.
У цей день наші предки стрибали через багаття та плели вінки з польових квітів. Про заборони й прикмети на 21 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого мученика Юліана Тарсійського
Він народився в Кілікії, що в Малій Азії, у родині язичника та християнки. Після смерті чоловіка мати Юліана переселилася до міста Тарс, де охрестила сина й виховала його у любові до віри. Якось 18-річного юнака схопили під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Юліан зазнав страшних тортур, але не зрікся Бога. Протягом тривалого часу святого продовжували катувати, а згодом – ув'язнили. Мати хлопця молилася за свого сина, за що її потім стратили. А через деякий час Юліана втопили в морі. Пізніше тіло святого знайшли та поховали за усіма християнськими традиціями.
Що не можна робити
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не слід стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите тривалість власного життя.
- Не рекомендується думати про погане.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо побачите веселку, то буде потепління.
- Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте гарних новин.
- Якщо надворі сонячно, то липень буде спекотним.
Що ще відзначають
День літнього сонцестояння. Це час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році. Цьогоріч таке явище відбудеться 21 червня о 05:41, за київським часом. Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими.