У цей день наші предки стрибали через багаття та плели вінки з польових квітів. Про заборони й прикмети на 21 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Юліана Тарсійського

Він народився в Кілікії, що в Малій Азії, у родині язичника та християнки. Після смерті чоловіка мати Юліана переселилася до міста Тарс, де охрестила сина й виховала його у любові до віри. Якось 18-річного юнака схопили під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Юліан зазнав страшних тортур, але не зрікся Бога. Протягом тривалого часу святого продовжували катувати, а згодом – ув'язнили. Мати хлопця молилася за свого сина, за що її потім стратили. А через деякий час Юліана втопили в морі. Пізніше тіло святого знайшли та поховали за усіма християнськими традиціями.

Що не можна робити

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не слід стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите тривалість власного життя.

Не рекомендується думати про погане.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо побачите веселку, то буде потепління.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте гарних новин.

Якщо надворі сонячно, то липень буде спекотним.

Що ще відзначають

День літнього сонцестояння. Це час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році. Цьогоріч таке явище відбудеться 21 червня о 05:41, за київським часом. Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими.