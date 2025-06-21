В этот день наши предки прыгали через костры и плели венки из полевых цветов. О запретах и приметах на 21 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского

Он родился в Киликии, что в Малой Азии, в семье язычника и христианки. После смерти мужа мать Юлиана переселилась в город Тарс, где крестила сына и воспитала его в любви к вере. Как-то 18-летнего юношу схватили во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Юлиан подвергся страшным пыткам, но не отрекся от Бога. В течение длительного времени святого продолжали пытать, а впоследствии – заключили в тюрьму. Мать парня молилась за своего сына, за что ее потом казнили. А через некоторое время Юлиана утопили в море. Позже тело святого нашли и похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Нельзя сквернословить и конфликтовать.
  • Не следует стричь волосы и ногти, потому что тогда сократите продолжительность собственной жизни.
  • Не рекомендуется думать о плохом.

Народные приметы

  • Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.
  • Если увидите радугу, то будет потепление.
  • Если услышите пение птиц, то ожидайте хороших новостей.
  • Если на улице солнечно, то июль будет жарким.

Что еще отмечают

День летнего солнцестояния. Это время, когда в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь в году. В этом году такое явление произойдет 21 июня в 05:41, по киевскому времени. После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее.