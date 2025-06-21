В этот день наши предки прыгали через костры и плели венки из полевых цветов. О запретах и приметах на 21 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского

Он родился в Киликии, что в Малой Азии, в семье язычника и христианки. После смерти мужа мать Юлиана переселилась в город Тарс, где крестила сына и воспитала его в любви к вере. Как-то 18-летнего юношу схватили во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Юлиан подвергся страшным пыткам, но не отрекся от Бога. В течение длительного времени святого продолжали пытать, а впоследствии – заключили в тюрьму. Мать парня молилась за своего сына, за что ее потом казнили. А через некоторое время Юлиана утопили в море. Позже тело святого нашли и похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не следует стричь волосы и ногти, потому что тогда сократите продолжительность собственной жизни.

Не рекомендуется думать о плохом.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.

Если увидите радугу, то будет потепление.

Если услышите пение птиц, то ожидайте хороших новостей.

Если на улице солнечно, то июль будет жарким.

Что еще отмечают

День летнего солнцестояния. Это время, когда в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь в году. В этом году такое явление произойдет 21 июня в 05:41, по киевскому времени. После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее.