23 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь
- 23 червня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини, яка загинула через відданість християнству.
Сьогодні також відзначають День державної служби України, встановлений у 2003 році.
23 червня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини. Вона загинула через відданість християнству.
У цей день наші предки намагалися робити лише добрі справи. Про заборони й прикмети на 23 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святої мучениці Агрипини
Вона жила в III столітті та походила із заможної родини. Ще в юному віці свята вирішила присвятити своє життя Богові, обравши шлях дівоцтва і чистоти. Її приклад надихав інших дівчат відмовитися від спокус, а натомість служити Господу. Під час переслідувань християн за імператора Валеріана Агрипину звинуватили в тому, що вона нібито змушує жінок не виходити заміж. За це святу схопили та завдали їй страшних тортур. Однак Агрипина мужньо витримала всі знущання та не зреклася віри в Бога. Через деякий час свята відійшла у вічність.
Що не можна робити
- Не слід пити алкоголь, бо притягнете хвороби в родину.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто лихословити, пліткувати та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо надворі дощить, то влітку буде спекотно.
- Якщо сьогодні зібрати лікарські трави, то будете здоровими весь рік.
- Якщо на вулиці спекотно, то літо буде сухим.
- Якщо небо ясне, то цьогоріч буде щедрий врожай.
Що ще відзначають
День державної служби України. Його щорічно відзначають 23 червня разом з Днем державної служби ООН. Це свято в Україні встановив тодішній президент Леонід Кучма у 2003 році.
Нагадаємо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.