У цей день наші предки намагалися робити лише добрі справи. Про заборони й прикмети на 23 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої мучениці Агрипини

Вона жила в III столітті та походила із заможної родини. Ще в юному віці свята вирішила присвятити своє життя Богові, обравши шлях дівоцтва і чистоти. Її приклад надихав інших дівчат відмовитися від спокус, а натомість служити Господу. Під час переслідувань християн за імператора Валеріана Агрипину звинуватили в тому, що вона нібито змушує жінок не виходити заміж. За це святу схопили та завдали їй страшних тортур. Однак Агрипина мужньо витримала всі знущання та не зреклася віри в Бога. Через деякий час свята відійшла у вічність.

Що не можна робити

Не слід пити алкоголь, бо притягнете хвороби в родину.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто лихословити, пліткувати та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо надворі дощить, то влітку буде спекотно.

Якщо сьогодні зібрати лікарські трави, то будете здоровими весь рік.

Якщо на вулиці спекотно, то літо буде сухим.

Якщо небо ясне, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Що ще відзначають

День державної служби України. Його щорічно відзначають 23 червня разом з Днем державної служби ООН. Це свято в Україні встановив тодішній президент Леонід Кучма у 2003 році.

Нагадаємо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.