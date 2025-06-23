В этот день наши предки старались делать только добрые дела. О запретах и приметах на 23 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святой мученицы Агриппины
Она жила в III веке и происходила из состоятельной семьи. Еще в юном возрасте святая решила посвятить свою жизнь Богу, выбрав путь девичества и чистоты. Ее пример вдохновлял других девушек отказаться от соблазнов, а вместо этого служить Господу. Во время преследований христиан при императоре Валериане Агриппину обвинили в том, что она якобы заставляет женщин не выходить замуж. За это святую схватили и нанесли ей страшные пытки. Однако Агриппина мужественно выдержала все издевательства и не отреклась от веры в Бога. Через некоторое время святая отошла в вечность.
Что нельзя делать
- Не следует пить алкоголь, потому что притянете болезни в семью.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит сквернословить, сплетничать и конфликтовать.
Народные приметы
- Если на улице дождь, то летом будет жарко.
- Если сегодня собрать лекарственные травы, то будете здоровыми весь год.
- Если на улице жарко, то лето будет сухим.
- Если небо ясное, то в этом году будет щедрый урожай.
Что еще отмечают
День государственной службы Украины. Его ежегодно отмечают 23 июня вместе с Днем государственной службы ООН. Этот праздник в Украине установил тогдашний президент Леонид Кучма в 2003 году.
Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.