23 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна йти в сауну

23 липня віряни вшановують пам'ять Почаївської ікони Божої Матері. Це одна з найшанованіших християнських святинь.

У цей день наші предки не ходили до водойм, бо боялися привабити увагу злих істот. Про заборони й прикмети на 23 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм святого Івана Богослова міста Харкова.

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Почаївська чудотворна ікона Божої Матері

Історія ікони починається у XVI столітті на Волині, у маєтку вдови Ганни Гойської. У 1559 році її відвідав грецький митрополит Неофіт, який, на знак вдячності за гостинність, подарував жінці ікону Божої Матері, привезену з Константинополя. Згодом в оселі Гойської почали помічати світло, що виходило від ікони, а пізніше – відбуватися перші зцілення. Ба більше, одного дня сліпий від народження брат Гойської молився перед святинею, а згодом почав все добре бачити. Після цього Ганна з хресним ходом урочисто перенесла ікону на Почаївську гору, де вона зберігається і досі в Почаївській лаврі. За переказами, від молитви біля цієї святині зцілювалися хворі, воскресали померлі діти, а полонені дивом поверталися додому.

Що не можна робити?

Не варто йти в лазню та сауну, бо тоді притягнете невдачі й хвороби в дім.

Не слід купатися в річці.

Не можна вживати алкоголь та переїдати.

Не рекомендується зрубувати гілки калини.

Народні прикмети

Якщо на небі побачите багато зірок, то в серпні часто дощитиме.

Якщо надворі туманно, то в наступному місяці буде дуже спекотно.

Якщо почуєте сову вночі, то очікуйте холодів.

Якщо небо ясне, то варто чекати гарної погоди.

Що ще відзначають?

Всесвітній день китів і дельфінів. Його щорічно відзначають 23 липня. У цей день заведено говорити про важливість збереження цих видів тварин та не полювати на них.

Про інші міжнародні свята липня 2025 року – дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.