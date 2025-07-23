У цей день наші предки не ходили до водойм, бо боялися привабити увагу злих істот. Про заборони й прикмети на 23 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм святого Івана Богослова міста Харкова.
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Почаївська чудотворна ікона Божої Матері
Історія ікони починається у XVI столітті на Волині, у маєтку вдови Ганни Гойської. У 1559 році її відвідав грецький митрополит Неофіт, який, на знак вдячності за гостинність, подарував жінці ікону Божої Матері, привезену з Константинополя. Згодом в оселі Гойської почали помічати світло, що виходило від ікони, а пізніше – відбуватися перші зцілення. Ба більше, одного дня сліпий від народження брат Гойської молився перед святинею, а згодом почав все добре бачити. Після цього Ганна з хресним ходом урочисто перенесла ікону на Почаївську гору, де вона зберігається і досі в Почаївській лаврі. За переказами, від молитви біля цієї святині зцілювалися хворі, воскресали померлі діти, а полонені дивом поверталися додому.
Що не можна робити?
- Не варто йти в лазню та сауну, бо тоді притягнете невдачі й хвороби в дім.
- Не слід купатися в річці.
- Не можна вживати алкоголь та переїдати.
- Не рекомендується зрубувати гілки калини.
Народні прикмети
- Якщо на небі побачите багато зірок, то в серпні часто дощитиме.
- Якщо надворі туманно, то в наступному місяці буде дуже спекотно.
- Якщо почуєте сову вночі, то очікуйте холодів.
- Якщо небо ясне, то варто чекати гарної погоди.
Що ще відзначають?
Всесвітній день китів і дельфінів. Його щорічно відзначають 23 липня. У цей день заведено говорити про важливість збереження цих видів тварин та не полювати на них.
Про інші міжнародні свята липня 2025 року – дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.