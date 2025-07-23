В этот день наши предки не ходили к водоемам, потому что боялись привлечь внимание злых существ. О запретах и приметах на 23 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм святого Иоанна Богослова города Харькова.

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Почаевская чудотворная икона Божьей Матери

История иконы начинается в XVI веке на Волыни, в имении вдовы Анны Гойской. В 1559 году ее посетил греческий митрополит Неофит, который, в знак благодарности за гостеприимство, подарил женщине икону Божией Матери, привезенную из Константинополя. Впоследствии в доме Гойской начали замечать свет, исходивший от иконы, а позже – происходить первые исцеления. Более того, однажды слепой от рождения брат Гойской молился перед святыней, а впоследствии начал все хорошо видеть. После этого Анна с крестным ходом торжественно перенесла икону на Почаевскую гору, где она хранится до сих пор в Почаевской лавре. По преданию, от молитвы возле этой святыни исцелялись больные, воскресали умершие дети, а пленные чудом возвращались домой.

Что нельзя делать?

Не стоит идти в баню и сауну, потому что тогда притянете неудачи и болезни в дом.

Не следует купаться в реке.

Нельзя употреблять алкоголь и переедать.

Не рекомендуется срубать ветви калины.

Народные приметы

Если на небе увидите много звезд, то в августе часто будет идти дождь.

Если на улице туманно, то в следующем месяце будет очень жарко.

Если услышите сову ночью, то ожидайте холодов.

Если небо ясное, то стоит ждать хорошей погоды.

Что еще отмечают?

Всемирный день китов и дельфинов. Его ежегодно отмечают 23 июля. В этот день принято говорить о важности сохранения этих видов животных и не охотиться на них.

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