23 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна сперечатися

23 лютого віряни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Івана Богослова, багато проповідував серед народу та загинув через відданість християнству.

У цей день наші предки намагалися не їсти морепродукти. Про заборони й прикмети на 23 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Полікарпа

Він народився у Малій Азії та втратив батьків у ранньому віці. Жінка, на ім'я Каліста, займалася вихованням хлопчика. Згодом він роздав своє майно бідним і почав вести духовний спосіб життя. Чоловік поглиблював власні знання Святого Письма, а через деякий час став дияконом і почав проповідувати християнство. Крім цього, Полікарп був учнем апостола Івана Богослова, з яким часто подорожував. Однак згодом до влади прийшов імператор Марк Аврелій. Правитель розпочав гоніння на християн, тому наказав схопити Полікарпа. Святого прив'язали до стовпа, щоб пізніше його спалити. Втім, сталося диво, і полум'я ніяк не нашкодило Полікарпу. Згодом чоловіка вбили мечем, а кров змогла загасити вогнище.

Що не можна робити

Не варто думати про погане.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не слід сваритися та сперечатися, бо тоді проведе весь рік на самоті.

Не можна починати робити нові справи.

Народні прикмети

Якщо почуєте стукіт дятла, то весна прийде пізно.

Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.

Якщо почуєте спів горобців, то весна буде теплою.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Його щорічно відзначають 23 лютого. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 23 лютого 1905 року була створена організація Rotary International, яка об'єднує бізнесменів, що займаються гуманітарними проєктами.