В этот день наши предки старались не есть морепродукты. О запретах и приметах на 23 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти священномученика Поликарпа

Он родился в Малой Азии и потерял родителей в раннем возрасте. Женщина, по имени Калиста, занималась воспитанием мальчика. Впоследствии он раздал свое имущество бедным и начал вести духовный образ жизни. Мужчина углублял собственные знания Священного Писания, а через некоторое время стал диаконом и начал проповедовать христианство. Кроме этого, Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова, с которым часто путешествовал. Однако впоследствии к власти пришел император Марк Аврелий. Правитель начал гонения на христиан, поэтому приказал схватить Поликарпа. Святого привязали к столбу, чтобы позже его сжечь. Впрочем, произошло чудо, и пламя никак не навредило Поликарпу. Впоследствии мужчину убили мечом, а кровь смогла потушить костер.

Что нельзя делать

Не стоит думать о плохом.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует ссориться и спорить, потому что тогда проведет весь год в одиночестве.

Нельзя начинать делать новые дела.

Народные приметы

Если услышите стук дятла, то весна придет поздно.

Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.

Если услышите пение воробьев, то весна будет теплой.

Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Всемирный день взаимопонимания и мира. Его ежегодно отмечают 23 февраля. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 февраля 1905 года была создана организация Rotary International, которая объединяет бизнесменов, занимающихся гуманитарными проектами.