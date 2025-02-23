В этот день наши предки старались не есть морепродукты. О запретах и приметах на 23 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти священномученика Поликарпа
Он родился в Малой Азии и потерял родителей в раннем возрасте. Женщина, по имени Калиста, занималась воспитанием мальчика. Впоследствии он раздал свое имущество бедным и начал вести духовный образ жизни. Мужчина углублял собственные знания Священного Писания, а через некоторое время стал диаконом и начал проповедовать христианство. Кроме этого, Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова, с которым часто путешествовал. Однако впоследствии к власти пришел император Марк Аврелий. Правитель начал гонения на христиан, поэтому приказал схватить Поликарпа. Святого привязали к столбу, чтобы позже его сжечь. Впрочем, произошло чудо, и пламя никак не навредило Поликарпу. Впоследствии мужчину убили мечом, а кровь смогла потушить костер.
Что нельзя делать
- Не стоит думать о плохом.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует ссориться и спорить, потому что тогда проведет весь год в одиночестве.
- Нельзя начинать делать новые дела.
Народные приметы
- Если услышите стук дятла, то весна придет поздно.
- Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.
- Если услышите пение воробьев, то весна будет теплой.
- Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
Всемирный день взаимопонимания и мира. Его ежегодно отмечают 23 февраля. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 февраля 1905 года была создана организация Rotary International, которая объединяет бизнесменов, занимающихся гуманитарными проектами.