Яке церковне свято у четвер, 23 січня: чому сьогодні не можна приймати важливі рішення

23 січня віряни вшановують пам'ять священномучеників Климента та Агафангела. Вони загинули страшною смертю через відданість християнству.

У цей день наші предки займалися прибиранням осель та багато молилися. Про заборони й прикмети 23 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномучеників Климента й Агафангела

Климент народився у родині християнки. Хлопець рано втратив матір, тому його вихованням займалася жінка, на ім'я Софія. Тоді в країні панував сильний голод, через який вмирало багато людей. Тому Климент разом із Софією допомагав нужденним. За добрі справи чоловіка зробили читцем, а через деякий час – дияконом. Втім, святий жив за часів правління царя Діоклетіана, який переслідував християн. У зв'язку з цим, Климента схопили язичники та намагалися переконати його зректися віри. Однак диякон відмовився, тому терпів страшні муки. Через деякий час Климента відправили до Нікодимії, де той познайомився з Агафангелом. Чоловіків знову почали катувати за відданість Сину Божому. Климент і Агафангел загинули мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не варто приймати важливі рішення, бо тоді привабите лихо.

Не слід відмовляти у допомозі бідним й нужденним.

Не рекомендується вирушати у далекі подорожі.

Не можна ображати інших людей.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте на морози.

Якщо сьогодні випаде сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо надворі сонячно, то весна прийде рано.

Якщо сьогодні вдарить мороз, то влітку буде спекотно.

Що ще відзначають

День почерку. Його встановили у 1977 році за ініціативою Асоціації виробників письмових приладів. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про важливість каліграфії у сучасному світі. Що цікаво, дату Дня почерку обрали невипадково. Річ у тім, що саме 23 січня народився Джон Генкок, третій президент Континентального конгресу. У 1776 році чоловік взяв участь у підписанні Декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки.