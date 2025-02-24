Яке церковне свято у понеділок, 24 лютого: чому сьогодні не можна дивитися в дзеркало ввечері

24 лютого віряни відзначають перше і друге знайдення голови Іоанна Предтечі. Це один з найшанованіших святих Православної церкви України.

У цей день наші предки піклувалися про домашню худобу. Про заборони й прикмети на 24 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

Дивіться також Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

Перше і друге знайдення голови Івана Предтечі

Іродіада, дружина царя Ірода, щиро бажала смерті Предтечі. Тому жінка з допомогою своєї доньки Саломії змогла досягти страти Івана. Святому відсікли голову, а його тіло віряни почали зберігати у місті Севастії. Через деякий час мощі Хрестителя були втрачені. Однак Іродіада залишила собі голову Івана, щоб з неї насміхатися. Якось служниця дружини царя Ірода викрала святиню та заховала її на Оливній горі. На цьому місці згодом побудували храм, а потім там знайшли голову Предтечі.

Приблизно у IV столітті мощі, які були в церкві, перенесли до печери біля міста Емесси. Там почали жити ченці, які вирішили тут побудувати монастир. Якось його архімандрит дізнався, що на території знайшли голову Івана. Це було друге віднайдення святині.

Що не можна робити

Не слід починати робити нові справи.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити й в'язати.

Не рекомендується лихословити та пліткувати.

Не варто дивитися в дзеркало ввечері, адже привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо побачите бруньки на деревах, то влітку буде дуже спекотно.

Якщо сьогодні піде дощ, то такою ж буде погода у квітні.

Якщо надворі ще лежатиме сніг, то на Великдень буде холодно.

Якщо сьогодні вітряно, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

Третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме у цей день у 2022 році розпочалася велика російсько-українська війна. Українці прокинулися о 4-й ранку від гучних вибухів, оскільки тоді Росія цинічно вдарила по цивільних і військових об'єктах України. Війна, яка почалася ще у 2014 році з анексії Криму та окупації частини Донбасу, переросла у масштабне протистояння, що визначило майбутнє України, Європи та всього світу.