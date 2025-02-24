В этот день наши предки заботились о домашнем скоте. О запретах и приметах на 24 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.

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Первое и второе обретение головы Иоанна Предтечи

Иродиада, жена царя Ирода, искренне желала смерти Предтечи. Поэтому женщина с помощью своей дочери Саломии смогла добиться казни Иоанна. Святому отсекли голову, а его тело верующие начали хранить в городе Севастии. Через некоторое время мощи Крестителя были потеряны. Однако Иродиада оставила себе голову Иоанна, чтобы с нее насмехаться. Однажды служанка жены царя Ирода похитила святыню и спрятала ее на Масличной горе. На этом месте впоследствии построили храм, а потом там нашли голову Предтечи.

Примерно в IV веке мощи, которые были в церкви, перенесли в пещеру возле города Эмесса. Там начали жить монахи, которые решили здесь построить монастырь. Как-то его архимандрит узнал, что на территории нашли голову Ивана. Это было второе обретение святыни.

Что нельзя делать

Не следует начинать делать новые дела.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить и вязать.

Не рекомендуется сквернословить и сплетничать.

Не стоит смотреть в зеркало вечером, ведь привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если увидите почки на деревьях, то летом будет очень жарко.

Если сегодня пойдет дождь, то такой же будет погода в апреле.

Если на улице еще будет лежать снег, то на Пасху будет холодно.

Если сегодня ветрено, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

Третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день в 2022 году началась большая российско-украинская война. Украинцы проснулись в 4 утра от громких взрывов, поскольку тогда Россия цинично ударила по гражданским и военным объектам Украины. Война, которая началась еще в 2014 году с аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, переросла в масштабное противостояние, что определило будущее Украины, Европы и всего мира.