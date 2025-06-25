25 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею

25 червня віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії. Вона загинула через відданість Богу.

У цей день наші предки допомагали нужденним. Про заборони й прикмети на 25 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої преподобномучениці Февронії

Вона жила у III столітті, коли відбувалися гоніння на християн за часів правління імператора Діоклетіана. Февронія зростала у монастирі в місті Сіваполі, де її виховувала тітка. Свята була надзвичайно побожною та часто читала Святе Письмо, а її шанобливе ставлення до Бога навернуло багатьох язичників до віри в Христа, зокрема молоду вдову Ієрію. Одного дня до монастиря прибули воїни, які переслідували християн. Важкохвора Февронія залишилася у громаді, тому жінку схопили. Святу намагалися змусити зректися Христа та вшанувати язичницьких богів, але вона відмовилася. Через це Февронію стратили.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею, бо тоді накличете нещастя в родину.

Не слід кудись переїжджати.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Народні прикмети

Якщо на небі побачите веселку, то скоро піде дощ.

Якщо сьогодні буде спекотно, то цьогоріч очікуйте поганого врожаю.

Якщо надворі хмарно, то така погода протримається ще кілька тижнів.

Якщо на вулиці помітите конюшину, то незабаром буде злива.

Що ще відзначають

День митника України. Його щорічно відзначають 25 червня. У цей день заведено вітати фахівців, які борються з контрабандою, сприяють зовнішньоекономічним зв'язкам і захищають національні інтереси.

Міжнародний день моряка. Його почали відзначати з 2011 року. Це свято вшановує внесок моряків у світову торгівлю та економіку.