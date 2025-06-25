В этот день наши предки помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 25 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святой преподобномученицы Февронии
Она жила в III веке, когда происходили гонения на христиан во времена правления императора Диоклетиана. Феврония росла в монастыре в городе Сиваполе, где ее воспитывала тетя. Святая была чрезвычайно набожной и часто читала Священное Писание, а ее уважительное отношение к Богу обратило многих язычников к вере во Христа, в частности молодую вдову Иерию. Однажды в монастырь прибыли воины, которые преследовали христиан. Тяжелобольная Феврония осталась в общине, поэтому женщину схватили. Святую пытались заставить отречься от Христа и почтить языческих богов, но она отказалась. Из-за этого Февронию казнили.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что тогда привлечете несчастье в семью.
- Не следует куда-то переезжать.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
Народные приметы
- Если на небе увидите радугу, то скоро пойдет дождь.
- Если сегодня будет жарко, то в этом году ожидайте плохого урожая.
- Если на улице облачно, то такая погода продержится еще несколько недель.
- Если на улице заметите клевер, то вскоре будет ливень.
Что еще отмечают
День таможенника Украины. Его ежегодно отмечают 25 июня. В этот день принято поздравлять специалистов, которые борются с контрабандой, способствуют внешнеэкономическим связям и защищают национальные интересы.
Международный день моряка. Его начали отмечать с 2011 года. Этот праздник чествует вклад моряков в мировую торговлю и экономику.